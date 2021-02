Monumento all’aviatore, chiesta la manutenzione del velivolo

Il movimento civico storico culturale “Mi chiamo Littoria” e il Club per l’Unesco di Latina chiedono all’Amministrazione Comunale di provvedere alla manutenzione del monumento all’aviatore, sito nella rotatoria che raccorda viale Nervi e Via Bruxelles.

“Ciò in considerazione del fatto che gli agenti atmosferici hanno deteriorato visivamente lo stato della vernice del velivolo alla sua sommità e in quanto anche sintomo di possibili corrosioni e deterioramento dei materiali costituenti il velivolo stesso, nonché dei supporti che lo collegano alla stele in cemento armato – riportano in un comunicato il presidente del movimento civico Euro Rossi ed il presidente Club Unesco Latina Mauro Macale. Si rende altresì necessario – proseguono – a provvedere al ripristino della funzionalità delle pompe della fontana e a quant’altro abbia esigenza di intervento per ritornare all’originaria condizione”.

Oltre al decoro ed alla sicurezza, si avvicina il centenario della costituzione dell’Aeronautica Militare del prossimo 28 marzo 2023, motivo per cui la richiesta, a detta dei richiedenti, assume una vicinanza della cittadinanza al microcosmo aviatorio pontino.