Moria del kiwi, importanti novità dal governo e dal Lazio: saranno finanziate ricerche

Moria del kiwi, importanti novità dal governo. “Il ministero dell’Agricoltura è conscio della gravità del fenomeno della moria del kiwi e dei danni che sta causando alle coltivazioni. Per questo sta studiando da tempo il fenomeno e ha in programma di istituire un gruppo di lavoro tecnico scientifico per coordinare le attività di ricerca e valutare interventi mirati sulla base dei risultati emersi”. Questa la risposta che è stata fornita dal sottosegretario L’Abbate all’interrogazione di Nicola Calandrini discussa nella Commissione Agricoltura del Senato.

“Prendo atto del lavoro del Mipaaf e di quello della Commissione Agricoltura – afferma il senatore di FdI – che da oltre un anno sta seguendo il tema con audizione mirate. Tuttavia quella della moria del kiwi resta un’emergenza che si trascina ormai da anni, partita dal Veneto per arrivare nell’ultimo periodo a colpire pesantemente anche le coltivazioni delle province di Roma e Latina, note per l’eccellenza del loro prodotto, esportato in tutto il mondo. Il sottosegretario mi ha confermato che ci sono dei fondi a disposizione e che è intenzione del Ministero destinarli ad un gruppo di lavoro composto da Università e CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria). Allo stesso tempo nella risposta è emerso che la Regione Lazio intende finanziare con estrema urgenza specifiche attività di studio, coinvolgendo esperti del settore. Auspico che non si perda ulteriore tempo e che ciascuno faccia la propria parte affinché siano messe a disposizione le risorse umane ed economiche per avviare ulteriori ricerche e trovare una soluzione che sia di supporto ai coltivatori che assistono impotenti alla morte delle piante e alla perdita del frutto”.