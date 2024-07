Moria del kiwi pontino, richiesta un audizione al Ministro dell’Agricoltura

I sindaci di Latina, Cori, Sezze, Sermoneta, Priverno, Sabaudia, Pontinia, Lariano, e l’Osservatorio per la tutela e valorizzazione della coltivazione del kiwi di Cisterna di Latina hanno inviato una lettera al Ministro dell’Agricoltura chiedendo un’audizione urgente.

Il Sindaco di Cisterna, Valentino Mantini, e l’assessore all’agricoltura, Pasquale Del Prete, hanno evidenziato che i 2 milioni di euro stanziati per il fondo di solidarietà sono insufficienti rispetto ai 215 milioni di euro di danni stimati solo nel Lazio. Hanno richiesto misure aggiuntive per prorogare le rate dei mutui bancari e assistere nel pagamento degli interessi per almeno 24 mesi, oltre alla compensazione dei contributi previdenziali per le aziende agricole.

“La moria del kiwi ha colpito quasi l’80% dei terreni coltivati a Cisterna, causando gravi danni economici”, hanno dichiarato Mantini e Del Prete. “Le istituzioni devono sostenere le aziende agricole che generano posti di lavoro e un indotto economico significativo per il nostro territorio”.