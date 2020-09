Morto Philippe Daverio, lo storico dell’arte a febbraio era stato a Formia con Striscia

E’ morto all’istituto dei Tumori di Milano, la notte scorsa, Philippe Daverio. Lo storico dell’arte, molto amato in Italia per il suo raccontar dell’arte e delle bellezze del nostro Paese in maniera leggera e fantasiosa, avrebbe compiuto 71 anni il prossimo 17 ottobre. A dare notizia della sua scomparsa è stata la regista e direttrice del Franco Parenti, Andree Ruth Shammah, che ha ricevuto un messaggio dal fratello di Daverio.

Lo storico, che aveva condotto una rubrica su Striscia la Notizia (Muagg – Museo Aggratis), lo scorso febbraio aveva dedicato un servizio di tre minuti alla città di Formia, recandosi prima a Caposele, poi a San Remigio e infine al Cisternone Romano, spiegando come questi luoghi fossero importantissimi all’epoca romana di Vitruvio e collegati all’ingegneria dell’acqua.