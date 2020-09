Chat con foto hot di Ilary Blasi e Chanel: la famiglia Totti cerca di dimenticare a Ponza

di Teresa Salivi – Ultimi giorni di vacanza della famiglia Totti a Ponza. “Chi” ha immortalato l’ex capitano della Roma con la moglie Ilary e i tre figli mentre si tuffano, giocano e si divertono, sempre nella provincia di Latina. La loro villeggiatura a Sabaudia è durata, con alcune pause, tutta l’estate.

Non sono stati giorni sereni però, dopo la foto pubblicata in copertina su “Gente”, di Chanel con il volto oscurato, ma il fondo schiena ben in vista. Le foto della ragazza di 13 anni (o forse neanche le sue, ma con riferimento a lei), sono comparse nei giorni scorsi su una chat di Telegram con una trentina di iscritti dal titolo davvero inquietante: “Condividere foto porche di ragazze, oltre a quelle del fisico mozzafiato della mamma Ilary e della figlia Chanel”.

Il gruppo è stato scoperto, segnalato alle autorità competenti dalla community Facebook “I have a voice”, che si occupa della parità di genere e di abbattere gli stereotipi.

“Eccolo, è arrivato – si legge nella pagina di “I have a voice” – Un gruppo di Revenge Porn in Telegram, creato appositamente per condividere immagini di Chanel, la figlia 13enne di Francesco Totti e di Ilary Blasi. All’interno di questo gruppo, secondo le testimonianze, circolano le immagini anche della madre Ilary e altre foto di carattere pornografico e pedopornografico di altre ragazze, associate ai relativi profili Instagram delle vittime.

Nel gruppo ci sono diverse foto che, a detta degli utenti, ritrarrebbero Chanel Totti, nonostante presumibilmente non sia veramente lei. Ecco cosa porta la sessualizzazione delle bambine e giovani ragazzine”.

La chat è stata immediatamente chiusa, ma ha comunque contribuito a guastare la serenità, dopo che Totti e Ilary avevano deciso di portare il direttore di Gente in tribunale. Francesco avrebbe risposto in questi giorni anche in maniera decisa a chi aveva postato commenti non adeguati durante una diretta Instagram su Chanel, facendo capire quanto in effetti queste attenzioni su una minorenne non siano affatto accettate.

Speriamo che questi ultimi giorni di ferie, accantonati questi episodi da dimenticare, siano più rilassanti.