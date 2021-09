Motocross, Pecorilli conquista il titolo di Campione Regionale 125 junior

Lorenzo Pecorilli, pilota della categoria junior classe 125, ha conquistato il titolo di Campione Regionale sulla pista di Borgo Santa Maria.

La doppia affermazione e i 50 punti del bottino di giornata sulla pista di casa hanno permesso di raggiungere la vittoria matematica al pilota di punta del Motoclub Lazio Racing di Latina. Una lunga tappa che lo ha visto protagonista dalla fine della stagione scorsa quando Lorenzo, 16 anni, si vede sfumare il traguardo del titolo per l’infortunio occorsogli in una tappa degli Italiani sul circuito di Fermo e per lo stop poi imposto dall’emergenza sanitaria.

Nella prima manche Pecorilli usciva bene dai cancelletti di partenza e dominava la gara raccogliendo i primi 25 punti col primo posto. Per conquistare il titolo il pilota pontino doveva puntare alla prima posizione della prima gara, e forse complice un po’ di tensione Lorenzo partiva male e veniva risucchiato nel gruppone. Ma la pista “Tuzi” Lorenzo la conosce bene essendo terra e sabbia di allenamento quotidiano, così tra salti e accelerate il pilota del Club Lazio Racing risaliva ogni posizione fino a raggiugere la testa della categoria.

A conferma della performance andando a sbirciare le 6 tappe fin qui corse si nota che LP16, come è chiamato Lorenzo Pecorilli, nelle 12 tappe corse sin qui soltanto due volta non è arrivato sul punto più alto del podio, ma andando sempre a punti. Una testimonianza del dominio assoluto nella sua categoria.

Settima tappa il 17 ottobre sulla pista di Rignano Flaminio (Roma) a concludere una stagione trionfante.