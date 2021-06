Motocross, primo posto di Pecorilli sulla tappa di Nettuno

Tre primi posti nella 5a tappa dei Regionali di Motocross di Nettuno: Lorenzo Pecorilli nella classe 125 domina e consolida il primato. Primi anche Biagioli e Di Pucchio nella 85 senior.

Lorenzo Pecorilli si avvicina alla conquista del titolo regionale 125 junior. Infatti ieri sul circuito Tridente di Nettuno, il pilota del Motoclub Lazio Racing di Latina che corre per i colori del team Seven Motorsport, ha conquistato il primo posto in entrambe le manche che gli è valsa la prima posizione della giornata e di conseguenza ha consolidato il primato e allungato nei confronti degli inseguitori.

Ma è stato tutto il club che è andato bene ed è brillato. Infatti la scuderia di Latina si è portata a casa ieri ben tre primi posti. Oltre a Pecorilli si è registrato il primo posto di Lorenzo Di Pucchio e di Thomas Biagioli, entrambi negli 85 Junior.

Nella 125 junior Pecorilli è balzato subito in testa e ha condotto dall’inizio alla fine la gara, confermando nella seconda manche una gara perfettamente in fotocopia rispetto alla prima, facendo così valere una crescita tecnica e tattica che fa anche ben sperare per il prosieguo degli Italiani di categoria. Ora alla fine del campionato regionale mancano due gare: la prossima è in programma a settembre a Latina e potrebbe coincidere con la conquista matematica del titolo per Pecorilli.

Sempre nella 125 junior bel 4° posto per Francesco Di Pucchio, che così guadagna posizioni di classifica raggiungendo anche la migliore prestazione stagionale.

Come detto, Lorenzo Di Pucchio (85 Senior) conquista un primo posto meritato, poiché nella condotta di gara faceva registrare dapprima un secondo posto e poi nella successiva manche otteneva la prima posizione. Il compagno di squadra Michele Matese (85 Senior) arriva settimo.

Thomas Biagioli (85 Junior) domina la sua categoria, arriva primo nella prima manche, poi nella successiva scivola e resta in scia del primo pilota chiudendo in seconda posizione che gli dà comunque il primo posto di giornata. Sempre nella stessa categoria sesto posto per Samuel Iannibelli 85 Junior.

Ospite d’onore della giornata Fabio Massimo Palombini, che ha corso nella categoria MX2 fast, correndo fuori classifica dato che l’ariccino è tesserato col club Pardi Racing di Chieti con licenza del Motoclub trevigiano Gaerne.

Le prossime tappe del campionato regionale di Motocross saranno: