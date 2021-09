Escalation di violenza tra giovani e in questo caso, giovanissimi. Un ragazzo di quasi 14 anni ferito alla testa dopo essere stato spinto è il bilancio di una lite in centro scoppiata sabato notte tra quattro adolescenti, di età compresa tra i 13 e 15 anni. Una lite nata per difendere una ragazza dopo essere stata infastidita.

La ferita al capo è stata provocato da una cassetta delle lettere, contro cui il malcapitato ha battuto, candendo a terra. Necessario il soccorso del 118 per il taglio riportato. I poliziotti della squadra volante sono intervenuti immediatamente sul posto, individuando ed identificando i ragazzi coinvolti, che accompagnati presso gli Uffici della Questura, dopo i rilievi del caso, sono stati riaffidati ai genitori.

Da adesso in poi sanno di essere segnalati.