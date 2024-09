Muore al Goretti dopo un drenaggio, a processo un medico

di Federico Panariello

E’ un medico di 67 anni il presunto responsabile della morte di una paziente 73enne, avvenuta nell’ottobre del 2019 durante un normale intervento di drenaggio. Come riportato dall’edizione odierna di Latina Oggi, il reato ipotizzato è quello di omicidio colposo. Ieri mattina si è svolta la prima udienza del processo rinviato al prossimo 11 novembre di fronte al giudice Paolo Romano.

A sporgere denuncia sono stati i familiari dell’anziana con lo scopo di accertare eventuali responsabilità o colpe. La 73enne era stata già prima sottoposto ad un delicato intervento chirugico presso un ospedale romano: ovvero l’asportazione di un tumore al polmone. Un mese dopo era andata dal medico curante ed era emerso che il quadro clinico si era ulteriormente aggravato. E’ così che l’anziana, insieme ai familiari, si è recata al pronto soccorso del Goretti dove è stata accolta in codice giallo. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’ingresso è avvenuto alle 15.20 ma la visita solamente 6 ore dopo, intorno alle 21.30. E’ in quel momento che il medico del pronto soccorso ha chiesto una consulenza chirurgica ed una Tac al torace.

L’imputato, una volta chiamato per il consulto, aveva fatto una scelta: ovvero quella di procedere ad un drenaggio, senza passare per l’esame della Tac e senza tenere in considerazione eventuali conseguenze.