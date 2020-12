Natale e Capodanno a casa, misure rigide del nuovo Dpcm per le festività

Stop agli spostamenti tra regioni, anche in area gialla, dal 21 dicembre al 6 gennaio, divieto di raggiungere le seconde case, chiusura degli impianti sciistici, stop alle crociere e coprifuoco confermato alle 22 anche nei giorni della vigilia di Natale e Capodanno.

Sono queste le misure per le festività adottate con il nuovo Dpcm: 2 soli articoli per una stretta prevista per evitare assembramenti e un’impennata della curva dei contagi.

A scuola si tornerà con ogni probabilità dal 7 gennaio. Una decisione finale sarà presa nelle prossime ore. Il nuovo dpcm sarà invece firmato in serata e sarà in vigore dal 4 dicembre.

Dal 21 dicembre non ci si potrà spostare tra Regioni e province autonome se non per lavoro, salute e “situazioni di necessità”, oltre che per tornare nella propria residenza, domicilio o abitazione. Restano i nodi sugli anziani soli e questa volta anche sui padri separati che fino a questo momento hanno sempre potuto spostarsi tra regioni anche se in zona rossa.