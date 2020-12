Congelatori per i vaccini, la Regione assegna i fondi: 32mila euro al Goretti

La Regione Lazio ha assegnato i fondi necessari alle Aziende Sanitarie della Regione per l’acquisto dei super congelatori necessari per attuare il piano per la somministrazione del vaccino Covid-19.

I congelatori che dovranno mantenere le temperature a circa -80°C verranno acquistati in autonomia dalle singole Asl, la Regione ha destinato all’acquisto le risorse provenienti dalle erogazioni liberali che sono state elargite all’Ente a sostegno del contrasto dell’emergenza epidemiologica da numerosi donatori.

“La procedura adottata – ha detto il consigliere regionale Enrico Forte (Pd) che ha comunicato la notizia – ha permesso di velocizzare le pratiche per l’approvvigionamento nel più breve tempo possibile. All’ospedale di Latina il Santa Maria Goretti per l’acquisto dei super congelatori sono stati assegnati 32mila euro”.