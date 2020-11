Natale e Capodanno e il nuovo Dpcm in arrivo: cosa ci aspetta

Previsto per il 3 dicembre un nuovo Dpcm che in qualche modo “regolerà” il primo Natale sotto Covid. Il presidente del Consiglio, Giuseppe conte, ha detto già qualche giorno fa che dobbiamo prepararci ad un Natale più sobrio: “veglioni, festeggiamenti, baci e abbracci non saranno possibili”.

Non sarà però chiusura totale, se i dati resteranno quelli delle ultime settimane, per non gravare ancora sull’economia, considerando che sotto le festività le attività commerciali incassano più del 30% del fatturato annuo.

Sarà quindi possibile scambiarsi i doni e anche le misure che riguarderanno cene e altro saranno solo “indicazioni e suggerimenti”, perché impossibili da controllare. Quel che è certo è che salterà il Capodanno così come lo ricordiamo, nessuna festa ovviamente in piazza né nei locali.

Per il 24 e 25 dicembre e la sera del 31 potrebbe allentarsi anche il coprifuoco, arrivando a mezzanotte o all’una e in questo mese potrebbero riaprire i centri commerciali durante i fine settimana e i negozi avere la possibilità di restare aperti più ore. Insomma anche in questo momento la responsabilità individuale farà la differenza.