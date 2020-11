Borgo Podgora, pronta l’altalena per i bambini diversamente abili

Installata a Borgo Podgora l’altalena per i bambini diversamente abili. Ad annunciarlo è stato il gruppo dei ragazzi dell’associazione “Domusculta Sessana”.

“Ci sono voluti molti mesi, ma nonostante tutti i rallentamenti subiti a causa della situazione pandemica, l’altalena è pronta ad accogliere i bambini!

Circa un anno fa – hanno spiegato – nasceva questo sogno: abbiamo immaginato un parco per tutti e grazie alle raccolte fondi attraverso le varie iniziative organizzate, l’abbiamo reso realtà. Vogliamo ringraziare i commercianti, le famiglie, i bambini, la parrocchia, per aver creduto in noi e per aver sostenuto il progetto! Quando ce ne sarà data la possibilità, ci sarà un’inaugurazione ufficiale”.

Nel frattempo, tutte le famiglie aventi diritto all’utilizzo della struttura possono rivolgersi ad Enzo Ascenzi (393 992 2070) per avere una copia delle chiavi del fermo dell’altalena. Un’ulteriore copia, per coloro che sono di passaggio nel parco, potrà essere richiesta a Mauro Zanolli del bar “Caffe’ senza fretta” ed in seguito riconsegnata.

Oltre all’altalena, è stata riparata l’altalena basculante; sono invece in fase di ripristino il cavalluccio e l’arrampicata. All’ingresso è stata montata una bacheca di legno, chi vorrà potrà lasciare messaggi di servizio e utili alla comunità.

Presto verrà piantato un albero che sarà decorato per le prossime festività natalizie. Tutti i bambini sono invitati a contribuire con la loro decorazione!