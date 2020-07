Navigazione sotto costa e stabilimenti senza sicurezza, maxi-multe della Guardia Costiera

Maxi multe della Guardia Costiera al sud pontino, durante i controlli del fine settimana. Monitorata la navigazione sotto costa, ma anche le condizioni di sicurezza degli stabilimenti balneari. In entrambi i casi sono state elevate pesanti sanzioni.

Quattromila euro nei confronti di alcuni diportisti trovati in acque vietate: dalle Scissure di Gaeta al litorale di Vindicio, dove sono stati trovati più trasgressori, ma anche a Gianola, dove è stato violato il limite del Parco Riviera d’Ulisse. Sempre a Gianola multato per mille euro anche un noleggiatore di ombrelloni, che però aveva già posizionato l’attrezzatura prima dell’arrivo dei clienti.

Tremila euro è stata invece la sanzione nei confronti dei gestori di tre stabilimenti di Scauri e Formia, dove mancavano alcune dotazioni di sicurezza per intervenire in caso di emergenza in mare.