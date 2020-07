Sarà Alberto De Angelis il nuovo mister alla guida della Zonapontina Calcio a 5. La società rossoblu ha le idee chiare e punta dritta a C2 e Under 19 d’Elitè.

L’ufficialità della notizia arriva dopo l’addio forzato a Catanzariti, che a malincuore lascia la panchina a causa di problemi lavorativi e personali.

“Dire addio ad un allenatore capace di vincere quasi tutte le partite è stato difficile – commenta il presidente Stefano Scala – ma con De Angelis abbiamo voluto rilanciare perché sappiamo di aver preso un allenatore di spessore e crediamo molto nel gruppo a disposizione. In questo momento – prosegue – ci lecchiamo le ferite, ma essere ai vertici delle graduatorie di ripescaggio tra C2 e Under 19 d’Elitè deve farci ricordare che veniamo da una stagione fantastica e che ora è il momento di raccogliere i frutti che il Covid ci ha tolto. La priorità è costruire una squadra che possa essere competitiva per un campionato come quello della C2 che speriamo di poter disputare la prossima stagione. Stiamo definendo con allenatore e società chi resterà con noi e chi sarà promosso dalla nostra Under e solo dopo capiremo come muoverci sul mercato”.

La Zonapontina si è posizionata al primo posto in graduatoria per il ripescaggio ed al secondo posto per quanto riguarda l’Under 19 d’Elitè. Un compito, quello di portare la squadra agli obiettivi prefissati, affidato alle capacità del tecnico De Angelis, che dal suo canto vanta anni di esercizio. Dalla prima esperienza nel 1995 con l’Albano a vincere campionati tra giovanili e prime squadre dal Genzano Calcio a 5 al Real Cynthia senza dimenticare Accademia Sport e Atletico Anziolavinio, club con il quale ha sfiorato addirittura la promozione in serie B con una cavalcata memorabile dai bassifondi della C2.