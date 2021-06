Nessun caso di Covid, lo zero assoluto in provincia di Latina

Coincidenza insolita e confortante. Se non è la prima volta che nella ASL di Latina non si registra alcun caso nell’arco temporale delle 24 ore, non si era mai verificato un allineamento tale per cui si potesse inserire lo zero contemporaneamente nella casella dei decessi, delle guarigioni e dei ricoveri. Tutto tace verrebbe da dire, anche se così non è considerando la prevedibile brusca frenata del periodo estivo e la campagna vaccinale, che ha superato nel Lazio i cinque milioni di somministrazioni. A proposito di vaccini, l’ultimo dato parla di 2490 iniezioni in un giorno in provincia di Latina.

Ricordiamo che in questa settimana in tutta la regione vengono sequenziati il 100% dei tamponi positivi. Obiettivo della task force è migliorare ulteriormente l’attività di tracing, per contenere la variante Delta. Ieri l’indice di contagio (Rt) 0,66, per una incidente pari a12,83/100mila abitanti.