Spiaggia vietata agli animali, Flash Mob di Legambiente a Terracina

Si è svolto presso la Rotonda di Piazzale Aldo Moro a Terracina, l’atteso flash mob autorizzato “DOG BEACH A TERRACINA”, organizzato dal Circolo Legambiente e dal suo Dipartimento AnimalHelp, che è stato molto partecipato da cittadini, turisti e che ha visto la partecipazione anche di molti cani.

Grande partecipazione di cittadini, turisti e cani al flash mob organizzato da Legambiente Terracina AnimalHelp – Dipartimento del Circolo Legambiente Locale, per chiedere la revoca dell’ordinanza balneare 2021 che pone un divieto assoluto agli animali in spiaggia in contrasto con la recente sentenza del Tar del Lazio e la istituzione di una Dog Beach a Terracina, valutando anche un eventuale ricorso per le vie amministrative.

“Abbiamo ribadito che vietare in modo assoluto l’accesso alle spiagge, come riportato nell’ordinanza balneare 2021 del Comune di Terracina è considerato dal TAR del Lazio una azione irragionevole, illogica, irrazionale e sproporzionata -conferma la consigliera Giannetti- d’altro canto la questione della tutela e benessere animale è una questione davvero dimenticata, visto che il Comune di Terracina non è ancora dotato di un apposito Regolamento Comunale per la Tutela e il Benessere degli Animali. Alcuni Comuni più moderni infatti fanno esplicito riferimento nelle proprie ordinanze balneari proprio al loro Regolamento Comunale per la Tutela e il Benessere Animale vigente, specificando tutti i diritti e le prescrizioni a favore di una migliore convivenza tra uomo e animale”.

“Ritengo che Terracina abbia a sufficienza tratti di litorale in cui realizzare una “dog beach” con arredi di ombreggiatura, acqua a volontà e recinzioni idonee. “Ecco la città del benessere pensata anche per gli animali, i nostri migliori amici” . A questo punto valuteremo anche un eventuale ricorso straordinario al Capo dello Stato impugnando l’ordinanza con il nostro Centro di Azione Giuridica di Legambiente Lazio per vedere riconosciuti i nostri diritti di portare gli animali in spiaggia anche se ci sembra davvero assurdo dover impugnare un atto, anche solo se in orari stabiliti o lasciando liberi i concessionari di attrezzare spazi ad hoc, ma resta sempre aperta la questione della “dog beach” che prevede comunque una autorizzazione comunale”.

Queste sono le dichiarazioni di Anna Giannetti, Presidente del Circolo Legambiente Pisco Montano e Consigliere Nazionale dell’Associazione.