Non mette la mascherina al bar e quando glielo fanno notare aggredisce i presenti

Non vuole indossare la mascherina per entrare al bar e quando glielo fanno notare dà in escandescenze e aggredisce i presenti. E’ stato necessario l‘intervento della polizia per fermare il 21enne in via Padre Sant’Agostino. Il giovane già noto alle forze dell’ordine per reati contro la persona non aveva ascoltato né il personale né gli altri clienti. Al contrario era diventato aggressivo verso il titolare e alcune dipendenti del locale.

All’interno dell’esercizio c’era anche un agente di polizia libero dal servizio, che dopo essersi regolarmente qualificato lo ha invitato più volte ad assumere comportamenti rispettosi delle regole e degli altri clienti. Lo straniero, per tutta risposta lo ha aggredito colpendolo più volte ad una spalla e ad entrambe le mani.

Solo con l’aiuto di un altro cliente il poliziotto è riuscito a bloccare l’uomo, che ha continuato a dimenarsi e resistere fino all’arrivo della Volante. Nelle fasi dell’aggressione, sia l’Agente di Polizia che una dipendente del bar riportavano contusioni.

Lo straniero è stato quindi arrestato per violenza, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale e, come disposto dal pubblico ministero Simona Gentile, trattenuto nelle camere di sicurezza della questura, in attesa della direttissima che si terrà domani in tribunale.