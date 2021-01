Non si ferma all’alt e tampona l’auto dei carabinieri, arrestato 22enne

CORI – I carabinieri di Aprilia hanno arrestato un giovane 22enne di Lariano perché non si è arrestato all’ ordine di alt.

Il giovane ha infatti optato di proseguire la sua corsa ad alta velocità incurante del richiamo dell’Arma e impattando volontariamente contro la loro auto, rischiando di ferire anche gravemente i militari a bordo. Fortunatamente questi sono usciti incolumi dall’impatto, cavandosela con 6 giorni di prognosi. Per il 22enne non c’è stato scampo. È scattato immediatamente l’ordine di arresto ed è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza fissata al prossimo mese di febbraio.

Arrestato inoltre a Terracina un 31enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri su mandato di perquisizione hanno ritrovato nella casa dell’uomo 16gr di hashish, un bilancino e altro materiale per il confezionamento della merce.

A Cisterna di Latina, i carabinieri hanno tratto in arresto sempre per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” un 40enne del luogo il quale, nel corso di perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di gr. 20 di “cocaina” contenuta all’interno di involucri, materiale da taglio e confezionamento. Denunciata anche la convivente. L’uomo rimane in libertà con obbligo di firma.