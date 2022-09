Norma: aggressioni e minacce alla ex, lo stalker finisce ai domiciliari

Divieto di avvicinarsi o comunicare con la ex completamente violate da un 26enne di Norma, arrestato dai carabinieri dopo avere aggredito la vittima, una ragazza di 21 anni, durante la notte della XIV edizione della notte bianca.

L’indagato non doveva assolutamente frequentare gli stessi luoghi della vittima, ma la condotta andava per il verso esattamente contrario. Così nuovi episodi e minacce, che hanno avuto in particolare come teatro un evento pubblico come la notte bianca, con aggressione prima in presenza e poi al telefono, hanno portato all’arrestato dei carabinieri, secondo la legge del cosiddetto che “Codice rosso”, che inasprisce le pene per chi è responsabile di violenza sessuale, stalking o atti persecutori, la violenza domestica.