Quattro nuovi arrivi per il club nerazzurro che si appresta alla ripartenza di campionato.

La società del presidente Terracciano ha predisposto i contratti delle trattative avviate nelle scorse ore dal direttore sportivo Marcello Di Giuseppe. Prende forma la rosa degli undici che vestiranno la casacca nerazzurra.

A disposizione di mister Raffaele Scudieri, il difensore Giovanni Esposito, nato a San Giorgio a Cremano, classe 1985. Arriva dall’Ostiamare, con cui nella scorsa stagione ha disputato il campionato di Serie D. Ha militato in Serie C2 con Paganese, Gela, Gavorrano, Arzanese, in Serie C1 con Paganese e Ancona e in Serie D con Aprilia ed Atletico.

Il terzino romano classe 1987 Fabio Pompei. Proveniente dall’Ostiamare, con cui nella scorsa stagione ha disputato il campionato di Serie D.

Antonio Di Emma, difensore nato nell’1989 a Sezze. Arriva dal Pomezia, con cui nella scorsa stagione ha disputato il campionato di serie D. Un ritorno a Latina, dove ha militato nella stagione calcistica 2009-2010, terminata con la promozione in Serie D e nella stagione calcistica 2011-2012 terminata con la promozione del Latina in Serie C1.

Emanuele Allegra, difensore nato nel 1994 a Scafati. Arriva dall’Olympia Agnonese, nella scorsa Stagione ha disputato in Campionato di serie D. Ha militato in serie C con Virtus Entella, Pavia, Pontedera, Sudtirol, Martina e Lumezzane e in Serie D con Pomigliano e Igea Virtus.

Arrivata dalla società pontina Latina Calcio 1932, anche l’ufficialità delle conferme di Garufi, Corsetti, Barberini e Sanna.