Nuovo Dpcm, si attende la conferenza stampa di Conte. In mattinata incontro governo-regioni

Si attende per la serata di oggi la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte, sul nuovo Dpcm che impone nuove regole e restrizioni per il contenimento dei contagi da coronavirus.

In mattinata si è tenuto l’incontro governo-regioni. La ministra Lucia Azzolina avrebbe aperto alla didattica a distanza, ma solo dove ci sono criticità: gli ultimi anni delle superiori hanno infatti la maturità e non può non essere un fattore considerato.

La linea è quella di intervenire sugli altri settori: la scuola ha già dato, ora serve più smart working per ridurre la folla sui trasporti. Al limite, ingressi scaglionati a scuola.