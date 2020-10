La senatrice Marinella Pacifico espulsa dal M5S: Latina resta senza rappresentanza grillina

Non c’è pace per il M5S pontino. Alla fine è stata espulsa anche Marinella Pacifico: eletta nel 2018 nella lista del M5S al Senato, è stata messa fuori dai probiviri. La sua posizione era, nelle ultime settimane, rimasta in bilico per via dell’esplicito No al referendum sul taglio dei parlamentari e per la questione delle restituzioni.

Latina resta così senza rappresentanza pentastellata, nonostante la valanga di voti che il partito di Grillo aveva ottenuto alle ultime politiche. Anche il portavoce Raffaele Trano è stato espulso, ormai mesi fa. La stessa sorte avevano subìto altri tre parlamentari pontini, eletti nel 2013, i senatori Giuseppe Vacciano e Ivana Simeoni, e il figlio di lei, il deputato Cristian Iannuzzi.