Nuovo logo del Latina Calcio, monta la protesta dei tifosi

Proteste a non finire dei tifosi sui social, che criticano aspramente la scelta del Latina Calcio di cambiare lo stemma della società. Attraverso i propri canali social la società aveva anticipato cambiamenti importanti per il 25, senza rinforzare la campagna attraverso un’opportunità conferenza stampa. Non piace la trasformazione del Leone Alato, tanto la tifoseria era legato al vecchio? Cambiato per cosa? Evidentemente per una voglia di rinnovamento. Dai più per nulla apprezzata.

Questo il comunicato della società:

“Il Latina Calcio 1932 presenta il suo nuovo logo seguendo un percorso di innovazione intrapreso con il brand tecnico ezeta e con l’agenzia di comunicazione Modì, specializzata in logo design, branding e content creation.

L’obiettivo è stato quello di rendere esclusivo e autentico il leone alato di San Marco, precedentemente utilizzato nel logo della società.

Modì, che si è occupata del design della nuova brand identity, ha lavorato sulla forma classica dello scudo, esaltando il volto del leone con la sua criniera e le ali spiegate che fuoriescono dallo scudo, donando dinamicità e maestosità al crest.

L’innovazione del brand progettato da Modì ha comunque rispettato la tradizione del club mantenendo l’iconico strisciato nero-azzurro.

Il logo è stato progettato in un sistema di brand che possa consentire alla società di scorporare le singole parti esaltandone i dettagli e consentendo una miriade di applicazioni che non ne snaturano l’identità.

Il leone alato del Latina Calcio 1932 prende metaforicamente il volo, spiegando le sue ali verso l’orizzonte del futuro rafforzando la sua identità e la sua autenticità”.