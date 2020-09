La società Latina Calcio 1932 si rinforza ulteriormente comunicando ufficialmente l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Esposito, classe 1986, che vestirà la maglia neroazzurra per la stagione 2020-2021 e 2021-2022.

Il terzino che vanta complessivamente 297 presenze e 8 gol nei campionati professionistici ha vestito già la maglia neroazzurra per tre stagioni dal 2013 al 2016 in serie B, e successivamente con Vicenza e Cesena, precedentemente con il Lecce, Genoa e Bologna in seria A, e proviene dal Catania dove ha militato nell’ultimo campionato di Serie C.

L’operazione è stata favorita dalla proficua mediazione del direttore sportivo Marcello di Giuseppe e dalla ferma volontà del calciatore il quale pur avendo offerte da numerosi club professionistici ha scelto di sposare il progetto neroazzurro.