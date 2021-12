Obbligo di mascherine all’aperto, le ordinanze in provincia

Non accenna a diminuire la la diffusione del contagio da Covid-19, per tanto alcuni sindaci della provincia hanno preferito emettere delle ordinanze per l’utilizzo della mascherina anche nei luoghi all’aperto.

Il Sindaco Damiano Coletta ha firmato l’ordinanza n. 314/2021 con la quale dispone, a partire dalle ore 00.01 di giovedì 16 dicembre fino alle 24.00 di giovedì 6 gennaio, l’obbligo di indossare la mascherina nei seguenti luoghi:

area pedonale, intendendo come tale l’asse comprensivo di Via Pio VI, a partire dall’intersezione con via Carlo Cattaneo, e via Eugenio di Savoia fino all’innesto su largo Caduti di Nassiriya; Piazza del Popolo ad esclusione del raccordo C.so Matteotti – C.so della Repubblica e del raccordo via Emanuele Filiberto via Duca del Mare, l’asse di Corso della Repubblica da Piazza del Popolo all’intersezione con via Andrea Costa, Via Armando Diaz da Piazza del Popolo all’intersezione con via Giosuè Carducci, Via Umberto I a partire da Via Eugenio di Savoia sino all’innesto su Largo Gioacchino Rossini;

zona pub, intendendo come tale gli assi viari di Via Lago Ascianghi, Via Neghelli e Via C. Battisti a partire dall’intersezione con Corso della Repubblica fino all’intersezione con Corso Matteotti.

Inoltre, è fatto obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie all’aperto anche nelle zone in cui si svolgono mercati, mercatini di Natale, fiere di vario genere, esposizioni, eventi organizzati all’aperto per le festività natalizie.

“È una misura cautelativa, commenta il Sindaco Coletta, in previsione della concentrazione di persone che durante le festività natalizie si riverseranno nei luoghi di maggiore aggregazione. Sono certo che la comunità di Latina saprà comportarsi ancora una volta in maniera esemplare dimostrando di saper rispettare le regole di sicurezza per la salute pubblica che la pandemia purtroppo ancora ci impone”.

Anche il sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano ha firmato l’ordinanza che dispone l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto nel periodo natalizio. Obbligo che andrà in vigore dalle 10.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 20.30 dei giorni 18, 19, 24, 25, 26 e 31 dicembre 2021 e ancora l’1 e il 2 gennaio 2022 nelle vie e piazze di seguito indicate: via Lungomare Caboto, da Villa delle Sirene a piazzale Caboto; piazzale Caboto; molo Santa Maria; via Docibile; via Bausan; piazza Cavallo; via Duomo; piazza Traniello; piazza Conca; via Annunziata; via Faustina; piazza Bonelli; piazza XIX Maggio; piazza della Libertà; corso Cavour; via Indipendenza; Villa delle Sirene.

Lo stesso a Sezze, dal 15 dicembre fino al prossimo 9 gennaio, dalle 9 alle 21, chi si troverà nel territorio sarà obbligato ad indossare la mascherina anche all’aperto. E’ quanto ha stabilito un’ordinanza firmata ieri dal sindaco Lidano Lucidi. Il documento che regola l’utilizzo del più importante dispositivo di protezione individuale si è reso necessario anche a causa degli ultimi dati resi noti dall’Asl di Latina che hanno registrato a Sezze un numero importante di nuovi positivi al Covid.

Stessa situazione anche ad Aprilia, dove l’obbligo di mascherina all’aperto, già introdotto da più di 2 settime, è stata prorogato dal Sindaco Antonio Terra.