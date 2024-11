Occupazioni abusive, espulsione per due stranieri irregolari

Continua l’impegno delle forze dell’ordine di Latina contro il degrado urbano e l’occupazione abusiva di immobili. Questa mattina la Polizia di Stato e la Polizia Locale hanno effettuato un controllo in un appartamento nel “Palazzo di Vetro”, noto per episodi di disordine.

All’interno sono stati trovati quattro cittadini gambiani, di cui due irregolari. Sebbene l’appartamento sia regolarmente affittato a uno degli occupanti, il proprietario non aveva segnalato la presenza degli altri inquilini, omissione che comporterà sanzioni amministrative.

L’ispezione ha evidenziato che l’appartamento non rispetta i requisiti di igiene e sicurezza per ospitare un numero così elevato di persone. La Polizia Locale informerà l’ASL e, se necessario, attiverà i servizi sociali.

I due stranieri irregolari sono stati accompagnati in Questura e verranno espulsi. Le operazioni di controllo proseguiranno nei prossimi giorni per garantire maggiore sicurezza ai cittadini.