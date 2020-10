Oggi è la giornata mondiale degli insegnanti, un mestiere con sempre maggiori responsabilità

Oggi, 5 ottobre, è la giornata degli insegnanti. Un mestiere con sempre maggiori responsabilità e sempre più difficile soprattutto ai tempi del Covid. I docenti non insegnano soltanto le materie scolastiche, ma sono un modello educativo importante per gli studenti di tutte le età.

“Quest’anno ai docenti va un grazie speciale – ha scritto il Ministero dell’Istruzione – per la capacità di trovare soluzioni didattiche innovative durante la crisi e per come stanno accompagnando studentesse e studenti in queste settimane di ripresa delle lezioni”.

“In queste settimane i docenti hanno un compito importante, quello di supportare ragazze e ragazzi nel rispetto delle regole. Questo ci consentirà di stare a scuola in sicurezza. I dati ci dicono che, ancora una volta, stanno facendo un ottimo lavoro. Grazie a loro ed insieme a loro stiamo affrontando questo periodo difficile, e insieme progetteremo, guardando oltre questa crisi, la scuola del futuro” – ha dichiarato la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina.