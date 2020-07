Omicidio a Napoli nella notte, Attanasio aveva l’obbligo di firma a Latina

Un uomo con l’obbligo di firma a Latina, ma in permesso a Napoli per far visita alla famiglia, è stato ucciso la scorsa notte. Si tratta di Salvatore Attanasio, trovato ferito in strada, in via Manzo, da alcuni passanti.

Immediatamente sono scattati i soccorsi e il 42enne è stato trasportato all’ospedale Vecchi Pellegrini, ma per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare. E’ arrivato già morto. sarebbe stato colpito con 14 pugnalate che hanno raggiunto anche il cuore. L’uomo è ritenuto responsabile dell’agguato ai danni di Vincenzo Maggio, padre del collaboratore di giustizia Salvatore.

Sull’omicidio indagano gli agenti della squadra mobile, che stanno cercano conferme sulla possibile presenza di una seconda persona che potrebbe essere rimasta ferita.