Lorenzo Pellegrini a Ponza, il vice-capitano della Roma si gode il sole

di Teresa Salivi – Lorenzo Pellegrini si è lasciato conquistare dalle bellezze di Ponza. Non è il primo personaggio famoso che viene sull’isola pontina in questa fase dell’emergenza sanitaria che non permette facilmente viaggi all’estero e ci ha invece spinto a riscoprire le meraviglie a un passo da casa.

Ponza non ha certo bisogno di pubblicità, ogni anno è meta di vip e politici o anche milionari che la raggiungono a bordo dei loro yacht di lusso.

L’estate 2020 è diventata però un continuo di personaggi famosi che dalla Capitale trascorrono qualche giorno sull’isola.

Così anche il calciatore italiano, centrocampista della Roma, di cui è vice-capitano, e della nazionale, ha fatto un giro in barca con la moglie, Veronica Martinelli. Forse consigliato da Francesco Totti che commenta la sua foto su Instagram: “Va bene o no?”. L’ex capitano è di casa a Sabaudia e tutti gli anni si concede una capatina a Ponza. I suoi fan lo aspettano.