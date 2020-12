Omicidio a Sabaudia, Fabrizio Moretto freddato con un colpo di pistola

Un ragazzo è stato ucciso questa sera, poco prima delle 20 a Sabaudia. La vittima, freddata con un colpo di pistola è Fabrizio Moretto, un amico di Erik D’Arienzo. Durante le indagini sulla morte del 28enne Moretto era stato ascoltato, dichiarando che fosse con lui sul motorino quando era caduto.

In realtà gli investigatori avevano ipotizzato che il 28enne fosse stato pestato e non fosse morto come diceva Moretto, nonostante lui giurasse il contrario.

Moretto è stato raggiunto da un un colpo di pistola di piccolo calibro alla schiena, mentre era sul motorino, in via della Tartaruga, tra borgo San Donato e Bella Farnia. Stava andando dal fratello e aveva ormai raggiunto l’abitazione quando è stato ferito. Il fratello lo ha visto che si accasciava e immediatamente lo ha raggiunto e ha chiamato i soccorsi. Quando sono arrivati gli operatori del 118 però non c’era ormai più nulla da fare.

I carabinieri di Latina sono intervenuti e stanno cercando di ricostruire i fatti. Nessun testimone avrebbe visto l’omicida, né è ancora chiaro se fosse a bordo di uno scooter o in auto. Le prossime ore saranno fondamentali per capire chi possa aver ucciso il ragazzo.