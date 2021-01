Omicidio De Nitto: avviata un raccolta fondi per la famiglia di Veronica

Resta ancora un mistero l’omicidio della giovane di Latina Veronica De Nitto, trovata senza vita in un appartamento a San Francisco, dove si era trasferita da qualche anno.

Sono centinaia i messaggi di cordoglio che giungono alla famiglia di Veronica, nota in città per aver gestito la pizzeria “Bari e Dispari”. Ed è proprio attraverso la rete che è stata avviata anche una raccolta fondi per sostenere le spese che la famiglia dovrà affrontare.

Le donazioni sono partite tramite la piattaforma Gofundme. Già in queste ore sono stati raccolti più di 2700 dollari, segno che la città di Latina e non solo, si sta stringendo intorno al dolore della famiglia De Nitto.

Intanto, la morte della 34enne resta al vaglio della polizia americana che sta dando la caccia al suo assassino.