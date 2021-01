Nuovo bollettino Covid diffuso dalle Asl di Latina. Aumentano i casi in tutta la provincia. Salgono a 221, quasi il doppio dell’ultimo report (124). A Latina, si passa dai 19 ai 43 contagi nelle ultime 24 ore.

I decessi sono in totale 5, di cui 2 a Latina ed uno rispettivamente a Cisterna, Itri, ed un paziente fuori il territorio ASL. Il numero dei guariti si attesta a 157 persone. Di seguito tutti i comuni con il dettaglio dei nuovi casi

Latina 43

Terracina 28

Aprilia 21

Formia 19

Sezze 19

Fondi 17

Sonnino 17

Cisterna 12

Minturno 9

Pontinia 6

Gaeta 5

Priverno 5

San Felice Circeo 5

Sermoneta 3

Itri 3

Cori 2

Roccagorga 2

Santi Cosma e Damiano 2

Maenza 1

Sabaudia 1

Spigno Saturnia 1

A Terracina è partito all’esterno dell’ospedale “Alfredo Fiorini”, il drive in permanente gestito dalla ASL. Il drive in si affianca al lavoro dei medici di base e dei pediatri che hanno avviato lo screening lo scorso 21 dicembre, nei locali di Borgo Hermada messi a disposizione dal Comune. Dal 7 al 15 gennaio sono stati invece 1098 i tamponi antigenici al drive in per gli studenti e personale scolastico (24 positivi) presso lo stadio Comunale “Mario Colavolpe”. Al servizio di prenotazione del Comune sono pervenute 1115 richieste (17 rinunce): 533 dagli studenti della scuola di Primo Grado, 410 dalle scuole di Secondo Grado, 8 da studenti di Terracina che frequentano scuole di altri comuni e 164 dal personale scolastico.