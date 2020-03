Omicidio Maggiacomo: il 44enne resta in carcere, atti trasmessi a Cassino

Resta in carcere il 44enne accusato dell’omicidio di Emiliano Maggiacomo, avvenuto tra Fondi e Itri il 23 marzo scorso. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Latina, Mario La Rosa, ha sciolto la riserva. Non ha convalidato il fermo, perché a suo avviso non esiste alcun pericolo di fuga e ha deciso la misura cautelare in carcere. Ha infine disposto la trasmissione degli atti alla Procura di Cassino, perché il delitto è avvenuto sul territorio del comune di Itri.

Abdul Majid Khan aveva raccontato di essere stato aggredito dopo essere entrato nel terreno dell’agricoltore di 69 anni e di averlo investito con l’auto per errore. Dalle prime indagini e dai primi risultati dell’autopsia sembra invece che Maggiacomo sia stato colpito più volte con una mazza o un bastone dopo una lite tra i due.