Omicidio Marino, l’Appello conferma le pene per i quattro imputati

La Corte di Appello di Roma ha confermato le condanne per le quattro persone ritenute responsabili dell’omicidio di Gaetano Marino, il boss camorrista che venne ucciso il 23 agosto 2012 sul Lungomare di Terracina a colpi di pistola.

Sentenza che ha confermato l’ergastolo per Arcangelo Abbinante, ritenuto l’esecutore dell’omicidio, e per Giuseppe Montanera componente della spedizione che uccise quel giorno Marino. Ventidue anni di reclusione invece per gli altri due imputati che, secondo i giudici, avrebbero fornito supporto logistico ai due killer, si tratta di Carmine Rovai e Salvatore Ciotola.

Gaetano Marino che quel primo pomeriggio di 12 anni fa si trovava in vacanza con la famiglia a Terracina, e mentre si trovava presso uno stabilimento del lungomare venne raggiunto da alcuni colpi di pistola esplosi, per l’appunto, da due sicari in moto, il tutto in pieno giorno e davanti a centinaia di persone.