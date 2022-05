Stabilimento Polizia a Foce Verde, pubblicato il bando per la concessione

La Questura di Latina ha pubblicato l’avviso per il bando per l’affidamento in concessione dello stabilimento balneare della Polizia di Stato di “Foce Verde”, per la durata di 3 anni.

L’importo a base di gara, i.v.a. esclusa, è di 135mila euro.

L’importo posto a base di gara, aumentato dell’importo risultato dalla percentuale di rialzo, sarà il canone da corrispondere al Fondo di Assistenza per l’espletamento del servizio per la durata di mesi 36 (trentasei).

L’offerta dovrà pervenire all’Amministrazione attraverso il Sistema Consip entro e non oltre il termine perentorio previsto dal Sistema, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la sua irregolarità.