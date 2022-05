Open Day 7 maggio: SSML Carlo Bo apre le porte ad un mondo di opportunità

Un mondo di opportunità. Il prossimo 7 maggio 2022 l’Istituto di Alti Studi SSML Carlo Bo apre nuovamente le porte delle sue sedi per presentare l’offerta formativa per l’anno accademico 2022/2023 e far conoscere agli aspiranti studenti il lavoro della mediazione linguistica e le abilità per costruire un mondo senza confini.

L’Istituto di Alti Studi SSML Carlo Bo è un punto di riferimento per chi vuole trasformare la propria passione in un vero lavoro: forma figure professionali altamente specializzate nel campo delle lingue, pronte a rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Roma, Milano, Firenze, Bologna e Bari: sono le 5 sedi presso le quali sarà possibile prenotare la propria partecipazione in presenza.

Perché partecipare all’Open Day?

Per conoscere da vicino il mondo del mediatore linguistico e i possibili sbocchi professionali.

e i possibili sbocchi professionali. Per parlare con i docenti, visitare l’istituto e saperne di più sull’ offerta formativa , che prevede tre indirizzi di studio (Mediazione linguistica e negoziazione internazionale, Digital communication and social media marketing, International trade and multicultural sales).

, che prevede tre indirizzi di studio (Mediazione linguistica e negoziazione internazionale, Digital communication and social media marketing, International trade and multicultural sales). Per fare domande sui plus garantiti dalla SSML Carlo Bo, come l’ottimo rapporto numerico tra docenti e studenti (in media 25 per classe) e il numero di ore di laboratorio (circa 720, il 20% in più delle altre scuole e università).

Come iscriversi all’Open Day dalla SSML Carlo Bo che si terrà il 7 maggio? Bisogna compilare l’apposito form di registrazione disponibile sul sito dell’Istituto, indicando la sede prescelta per la partecipazione, che non determinerà obbligatoriamente la scelta della sede per una eventuale successiva immatricolazione. Un’email confermerà l’avvenuta iscrizione, ricordando l’orario e la sede dell’appuntamento per aprirsi un mondo di opportunità.