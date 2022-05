Festa dello Sport Opes, in arrivo tre giorni di attività al Campo Coni

In arrivo la “Festa dello Sport” 2022, che si terrà dal 13 al 15 maggio 2022, per tre giorni di sport e divertimento in città. Novità del grande ritorno, la location di svolgimento, individuata presso il Campo Coni di via Botticelli a Latina.

La “Festa dello Sport”, organizzata dal Comitato Provinciale Opes Latina, si realizzerà sotto la forma della consueta e rinomata manifestazione di tre giorni, che verrà realizzata quest’anno in concomitanza con la corsa podistica tappa Bronze Fidal, Mezza Maratona di Latina del 15 maggio e che celebrerà con l’occasione la città che si appresta a compiere 90 anni. Tanti sono gli eventi attesi che rientrano nella kermesse, tra cui la CSC Student Marathon, organizzata dall’Asd In Corsa Libera e promossa da Città Sport e Cultura, che si svolgerà il giorno antecedente la competizione podistica nazionale, ovvero il sabato 14 maggio 2022. Dalle 9.30 un flusso festoso di giovani, bambini ed accompagnatori, colorerà le strade della città di Latina, per festeggiare insieme il 90esimo anno dalla sua nascita e promuovendone al contempo sport e cultura.

“La Festa dello Sport diviene quest’anno un contenitore di grandi eventi – commenta Davide Fioriello vice presidente nazionale Opes e presidente di In Corsa Libera – Non solo daremo il via alla kermesse di esibizioni e sport – spiega – ma contestualmente saremo impegnati su più fronti con la gara nazionale Mezza Maratona di Latina e l’evento CSC Student Marathon. Stiamo investendo molto sulla promozione sportiva e territoriale e mai come quest’anno, un concentrato di eventi saranno legati alla città di Latina che si accinge a compiere 90 anni”.

La Festa dello Sport è oltretutto tappa di Percorsi di Sport, un’iniziativa promossa da OPES e finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, con l’intento di riavvicinare alla sana attività fisica tutti quei cittadini che a causa della pandemia hanno abbandonato gli impianti sportivi e le loro passioni.

In questi 3 giorni dunque, il Campo CONI sarà terra fertile delle più disparate attività e verrà allestito per l’occasione come un vero e proprio villaggio dello sport, con esibizioni, musica, prove e tanto altro. L’evento, che sarà gratuito conta già tantissimi, tra società ed atleti, che hanno fissato la loro presenza, a conferma di un calendario ricco di appuntamenti.

Un palco appositamente dedicato ad artisti e ballerini che a partire dalle 16.00 di venerdì 13 maggio, daranno il via allo spettacolo. Spazio al settore delle arti marziali, pattinaggio, baseball, basket, kickboxing, calcio balilla, dama, softair, body flying, mini volley, rugby, ginnastica, yoga, atletica, amici a quattro zampe, mostre sportive e tanto altro ancora. Prevista anche un’area espositiva e la presenza di un’area ristoro street food.

La Festa dello Sport vi aspetta venerdì 13 maggio dalle 16 alle 20, sabato 14 maggio dalle 8.30 alle 20 e domenica 15 maggio sempre dalle 8.30 alle 20.

Per restare aggiornati con il programma ufficiale seguire i canali ufficiali Opes Latina su facebook, instagram e sul sito opeslatina.it