Open Day A.Filosofi di Terracina:  “Ricuciamo le distanze”

TERRACINA – Il plesso scolastico IPS A. Filosi, apre le sue porte, nel rispetto delle normative anticovid, per agevolare il percorso di orientamento per i futuri studenti. La scuola resterà aperta e disponibile a visite su appuntamento

“Le difficoltà – dichiarano dall’IPS – non sono mancate per organizzare e riorganizzare più volte le molteplici attività scolastiche quali anche quelle fondamentali dell’orientamento alla luce del susseguirsi delle disposizioni anticovid che hanno creato questo necessario distacco tra la realtà scolastica fatta di docenti, aule, laboratori, personale scolastico e i giovani, futuri allievi, che per cause di forza maggiore non hanno potuto fruire degli open day in presenza in quanto come scuola abbiamo dovuto evitare che si creassero assembramenti ed optare per i tour virtuali, soprattutto durante la classificazione in zona arancione del territorio regionale. Dopo il passaggio della regione in area gialla, lo staff dell’orientamento del Filosi, in raccordo con la dirigenza, ha ritenuto importante, aprire le porte a quegli studenti che hanno scelto il nostro istituto ma non hanno avuto la possibilità di visitarlo con le loro famiglie, lasciando aperta questa possibilità anche a quanti non avessero ancora operato alcuna scelta per l’iscrizione alla scuola secondaria superiore” – conclude.

L’istituto, oltre agli indirizzi di servizi per la sanità e assistenza sociale, servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, per quest’anno aggiunge una nuova possibilità formativa: agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane.

Un percorso formativo dedicato al settore agricolo, agroalimentare, ambientale, strutturato per formare figure professionali specializzate nell’ambito della produzione, della vendita dei prodotti agrari e agro-industriali, nella promozione del territorio e dei prodotti tipici, nella salvaguardia dell’ambiente e delle aree protette.

Per prenotare una visita contattare il numero telefonico 0773.1721902