Open GR Padel, 120 giocatori all’evento promosso da Città Sport Cultura

Grande successo di partecipazione per l’Open GR Padel che si è svolto a Latina. Torneo promosso da CSC – Città Sport Cultura che ha visto la partecipazione di ben 120 giocatori. Una manifestazione molto partecipata ed ottimamente organizzata, grazie anche all’eccellente lavoro di coordinamento di Gianluca Rianna.

Risultati

Nella categoria Misto, la vittoria è andata alla coppia composta da Flaminia Olmo e Tommaso D’Anversa, che hanno battuto in finale 6-3/6-4 Nico Vetita e Erika Zanchetta.

Nel Femminile, vittoria di Alessia Quaglia e Marika Russiniello, che hanno battuto in finale Ludovica Cecchini e Alessandra Ferrari 4-6 /6-2/ 6-4

Infine nel torneo Maschile, dopo una semifinale al cardiopalma con Michele Bruno e Luca Mezzetti che hanno perso al terzo set contro Saverio Palmieri e Dani Luengo 7-6/ 6-7 /6-4, nell’altra semifinale Alessandro Tinti e Emanuele Fanti hanno avuto la meglio contro Luca Bassani e Gianluca Di Salvia con un doppio 6-2.

Nella finale, la coppia Luengo – Palmieri ha avuto la meglio su Tinti e Fanti per 6-1/6-2.

Progetto

L’iniziativa conferma il grande e crescente interesse verso il padel a Latina e rientra nel progetto Padel World promosso da CSC, incentrato sulla formazione e sull’educazione culturale e sportiva di tutti gli appassionati di questo sport, con la partecipazione di grandi professionisti e la partnership del marchio mondiale “BullPadel”. CSC Padel World è l’insieme dei progetti, con i quali si intende coinvolgere tutti i cittadini, i professionisti, i giovani, gli imprenditori e le aziende nell’attività sportiva, attraverso l’insegnamento del gioco del Padel e la formazione di tutte le figure tecniche coinvolte.

Tutte le info su www.cittasportcultura.it o su tutti i canali social Instagram e Facebook all’indirizzo @cittasportcultura .