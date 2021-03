Open Innovation: nuove professioni e tecnologie per l’industria 4.0

Il mercato sta cambiando in modo repentino ed è necessario che ci sia anche un cambio di paradigma che apra a nuove risorse e nuove opportunità: l’industria 4.0 non è più una semplice proposta, ma un processo sostanziale che riesce a migliorare l’efficienza e l’organizzazione del lavoro. E’ il concetto alla base dell’approccio di “open innovation”, l’approccio secondo il quale le imprese, per creare più valore e competere meglio sul mercato, scelgono di ricorrere non più e non soltanto a idee e risorse interne, ma anche a idee, soluzioni, strumenti e competenze tecnologiche che arrivano dall’esterno, in particolare da startup, università, istituti di ricerca, associazioni industriali di categoria, fornitori, inventori, programmatori e consulenti.

Saggio

“Open Innovation” è anche il titolo del saggio dell’Advanced Advisor Leonardo Valle, che parla proprio di luoghi di aggregazione e dialogo, fisici o virtuali, in grado di supportare e favorire il talento. Sono il futuro dell’economia, tanto da portare alla nascita degli Open Innovation Center, il cui sviluppo è sostenuto dalla Regione Lazio, attraverso il progetto Porta Futura Lazio, nato in collaborazione con gli Atenei per l’orientamento e la formazione).

Webinar

Sul tema si è tenuto un webinar presso l’Open Innovation Center di Latina con Porta Futura Lazio. Un ricco parterre e qualificato parterre: dal relatore Alessandro Marcuccilli, Coordinatore sedi PFL Latina e Cassino, Alessio Pontillo, Presidente DiSCo Lazio, Francesco Ferrante, Docente Unicas, Francesco De Angelis, Presidente ASI Lazio, Leonardo Valle Advanced Advisor.

Come possono superare la crisi le nostre aziende italiane? Sfruttando le opportunità della Quarta Rivoluzione Industriale. In qualità di Advanced Advisor e di autore di due best seller, Advanced Advisory (LabDFG 2019) e Open Innovation (LabDFG 2020), Valle ha esposto il nuovo paradigma degli Open Innovation di cui è tra i fautori nella Regione Lazio.

“Le nostre piccole e medie imprese hanno difficoltà a cambiare il loro paradigma, perché sono troppo piccole” – ha detto Valle nel corso della conferenza – “È necessario dar loro gli strumenti per stimolare la domanda innovazione. Occorre fare formazione sui nuovi sistemi. Lo strumento nuovo per competere non è altro che la Open Innovation”.