Opes, Giro dell’Agro Pontino: si riparte il 12 settembre a Doganella di Ninfa

Torna dopo lo stop estivo, il Giro dell’Agro Pontino di Opes. Il circuito ciclistico riprenderà con le gare di settembre ed ottobre dopo aver chiuso a quota 7, le tappe che si sono svolte a partire da maggio.

Si ripartirà ora con l’attesa gara di domenica 12 settembre in località Doganella di Ninfa.

Opes si appresta a realizzare il secondo round della stagione ciclistica come ci spiega Michele Romaggioli responsabile del ciclismo Opes:

“Siamo pronti a dar via alla seconda parte di calendario che offrirà ancora tante belle gare. L’assetto resterà lo stesso, ma avremo sempre nuove località che ospiteranno di volta in volta gli eventi. Il gruppo è pronto e le premesse per ripartire sempre in sicurezza ci sono tutte. La pausa – conclude – è servita a ricaricare le batterie ed a ripartire a pieno regime con la massima organizzazione”.

La gara sotto l’organizzazione del Team Astolfi, si realizzerà nel territorio di Cisterna per 72 km, divisi in 8 giri da 9 km l’uno. Si partirà da Largo Luigi Galamini, per poi proseguire su via Ninfina II. Si procede su via Armellini, via Castellone, Via Alessandro III, via Corana e rientro in Largo Luigi Galamini. Lo start sarà dato alle 9 con ritrovo alle 8 presso il Bar Bandelloni in Largo Luigi Galamini.

“È tempo di ripartire per offrire ancora nuove tappe e nuovi stimoli al settore ciclistico – commenta Daniele Valerio presidente del comitato provinciale Opes Latina – Siamo a lavoro per offrire supporto e gare di qualità e – prosegue – nonostante le molte limitazioni siamo giunti a metà di un percorso che ci auguriamo possa proseguire nel migliore dei modi grazie all’esperienza tutti gli organizzatori e le società del nostro circuito e grazie ai ciclisti che sono l’anima delle gare”.

La gara si realizzerà come sempre nel rispetto delle norme anti-covid e la partecipazione sarà riservata agli atleti delle squadre iscritte. Le iscrizioni, in linea con tutte le misure volte al contrasto della diffusione della pandemia, sono online, tramite ricarica su Post Evolution n. 5333 1711 1507 7204 – Codice Fiscale QTTLNZ55R25I634P ed inviando la ricevuta di avvenuto pagamento (foto o PDF) insieme a nome società e lista atleti iscritti su WhatsApp, al numero 3487953938.

Le iscrizioni si chiuderanno il venerdì prima della gara alle 22 e che non si accetteranno adesioni la mattina presso il ritrovo gara. Inoltre, tutti i partecipanti saranno tenuti a consegnare la mattina della gara, un’apposita autocertificazione Anti-Covid scaricabile QUI

Per non perdere tutti gli sviluppi della prossima tappa è possibile seguire i canali social dedicati agli eventi ciclistici 2021 su www.opeslatina.it, sulle pagine Facebook Opes Latina e Opes Ciclismo, su Instagram Opes Latina e girodellagropontino.

Per ulteriori informazioni scrivere alla mail ufficiale ilgirodellagropontino@gmail.com.