Incidenti mortali, vittime un 17 enne ed un uomo di 67 anni

Due tragici incidenti nella giornata di ieri, dove hanno perso la vita un ragazzo di 17 anni, Valerio Scardella, ed un uomo di 67, Bruno Lucciola, entrambi a bordo di ciclomotori. Le ricostruzioni delle dinamiche di entrambi i sinistri sono ancora in corso.

Il ragazzo, ieri sera poco dopo le 18 su via Migliara 51 nel Comune di Pontinia. A perdere la vita, un ragazzo di 17 anni, Valerio Scardella, le cause sono ancora in corso di accertamento.

Il giovane, ieri sera poco dopo le 18, percorreva via Migliara 51 a bordo del suo scooter, un Aprilia 50, quando ha perso il controllo finendo fuori strada, contro la recinzione di un abitazione. L’impatto gli è stato fatale e per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

La Polizia Stradale di Terracina sta esaminando il caso per ricostruire la dinamica degli eventi.

L’uomo, invece, ieri pomeriggio, si trovava sulla A16 Napoli-Bari, tra Grottaminarda e Vallata, all’altezza del comune di Flumeri. Il 67enne, residente a Formia, era in sella alla sua moto insieme alla moglie quando è uscito fuori strada terminando la sua corsa contro una barriera di tipo “new jersey”.

L’uomo è morto sul colpo dopo l’impatto e i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La moglie, 60enne, è rimasta ferita ed è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Ottone Frangipane di Ariano Irpino.

Le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita.

Le dinamiche dell’incidente sono in fase di ricostruzione, ma non si esclude la possibilità che l’uomo abbia perso il controllo del mezzo in seguito ad un improvviso malore.