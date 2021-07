Padel Forense Latina, trionfano Lauretti e Di Micco

Si è conclusa con un grande successo di partecipazione la prima edizione del torneo “Padel Forense Latina”, promosso dalla Sezione pontina del Movimento Forense e dall’Associazione di Promozione Sociale CSC – Città Sport Cultura, con il sostegno del main partner AutoItalia Jeep e tanti altri che hanno sposato il progetto “CSC – Padel World” tra cui: , Bullpadel, Sport 85, Hygenia, Oasi di Kufra.

Il torneo, suddiviso in gironi e per categoria (open maschile, start level maschile e misto open), ha visto sfidarsi per una settimana decine di coppie in alcuni dei circoli padel tra i più importanti della provincia di Latina: “We Padel”, “Agora Padel”, “GR Padel” e “Latina Padel Club”.

Nella categoria OPEN il successo è andato alla coppia Lauretti – Di Micco, che in finale ha battuto Cassoni-Donnarumma 6/3 3/6 9/5

Nel MISTO, 1a class nel mini girone a 3 la coppia LA PENNA/CONTE, davanti a BRUNI/MERCURI e terza classificata la coppia PANCALI/NEPI

Nella categoria START LEVEL in finale Falcone-Sperduti hanno battuto Leone-Battisti 3/6 6/3 9/5.

“Ringrazio i tanti partecipanti al torneo, che hanno aderito con grande entusiasmo, e gli amici del Movimento Forense – afferma il segretario di CSC, Stefano Pedrizzi – Per il nostro sodalizio, promuovere e collaborare nell’organizzazione di questo evento vuol essere anche un attestato di stima e di gratitudine ad una categoria benemerita, come quella degli avvocati, che garantisce la libertà di ciascuno di noi e che insieme ai magistrati assicurano la legalità sul nostro territorio”.

L’iniziativa rientra nel quadro delle attività che CSC – Città Sport Cultura intende realizzare per incentivare la pratica delle discipline sportive emergenti, tra cui il padel che già può vantare tantissimi appassionati in provincia di Latina. CSC sta già pensando ad una seconda edizione del torneo in cui, oltre al, MISTO, ci sarà anche la categoria femminile.

Molto apprezzata anche l’iniziativa di trasmettere in diretta streaming sul canale stephub.com le gare di semifinale e finale del torneo, con numerosi contatti e un buon numero di spettatori.

Nella foto da sx: Avv.Chiara De Simone (Pres.Movimento Forense Latina) Stefano Pedrizzi (Segretario Generale CSC) Avv.Giovanni Lauretti , Avv.David Di Micco