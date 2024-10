Palestre scolastiche più accessibili, impegno massimo da parte del Comune di Latina

Un regolamento di assegnazione rivisitato con un occhio particolare alle modalità applicative dei criteri dei punteggi alle domande. E’ questa, al margine dell’ultimo Consiglio Comunale, l’arma messa in campo dall’Amministrazione Celentano per superare le attuali criticità e per massimizzare le possibilità di accesso e d’uso delle palestre scolastiche da parte di società e associazioni sportive dilettantistiche.

“Sono pienamente soddisfatta – spiega la sindaca Matilde Celentano – del lavoro svolto dall’assessore allo Sport Andrea Chiarato e dal consigliere Claudio Di Matteo, presidente della commissione Sport, che ieri ha consentito l’approvazione unanime, da parte del Consiglio comunale, della modifica del Regolamento per la gestione e l’utilizzo delle palestre scolastiche comunali.

Lo svolgimento della pratica sportiva contribuisce al benessere psicofisico dell’individuo, senza distinzione di genere, età, disabilità, provenienza sociale. L’amministrazione che rappresento riconosce e promuove i valori dello sport orientati all’inclusione, al benessere e all’appartenenza. Ne abbiamo dato prova nell’organizzazione della Settimana europea dello Sport che si è conclusa ieri con un successo inaspettato in termini di adesione da parte della comunità. Il Villaggio dello Sport organizzato in pieno centro, con la collaborazione di altre otto municipalità della provincia di Latina, ha risvegliato il senso di appartenenza, promuovendo la diffusione dello sport tra i giovani, lo sport come strumento di educazione e formazione.

La modifica apportata al Regolamento delle palestre annesse alle scuole primarie e secondarie di primo grado presenti sul territorio comunale, rappresenta un utile strumento per la promozione della pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico, poiché va a mettere in rete le diverse esigenze, scolastiche, del Comune, delle società e associazioni sportive, tutte convergenti a favorire la fruizione delle strutture. Un bisogno avvertito da tutti e fatto proprio dai rappresentanti dei diversi gruppi consiliari che si sono espressi favorevolmente, grazie al lavoro di condivisione del percorso seguito sia dall’assessore Chiarato che dal presidente Di Matteo, in sede di commissione e di Consiglio comunale

Colgo l’occasione per evidenziare il pieno successo della delibera approvata ieri, grazie al contribuito di tutte le forze politiche e per ringraziare tutti i componenti della commissione Sport ed in particolare il presidente Di Matteo per la modalità inclusiva con la quale ha condotto l’organismo consiliare”.