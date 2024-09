Palio dei Borghi, chiudono alcune strade a Latina: ecco quali

Latina si prepara ad accogliere la quinta edizione del Palio dei Borghi che si terrà domenica 22 settembre. Organizzata dall’Osservatorio allo sport e al turismo sportivo con il patrocinio della Regione Lazio e del Comune di Latina, la gara inizierà alle 18.00 con partenza da piazza del Popolo. Il raduno, invece, si terrà alle ore 16.30 sempre nella piazza principale di Latina.

Proprio per via della manifestazione, l’amministrazione comunale ha emanato un’ordinanza per chiudere alcune strade interessate dal percorso. Oltre a piazza del Popolo e al tratto di corso della Repubblica, sarà prevista la rimozione forzata dalle 18 alle 23 lungo corso Matteotti nel tratto di strada tra via Carducci e piazza de Popolo e su via Emanuele Filiberto, nel tratto compreso tra via Farini e piazza del Popolo.