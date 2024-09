Pallamano, Antonella piantini tra i volti nuovi dell’Adattiva HC Pontinia

L’Adattiva HC Pontinia ha iniziato la regular season con una vittoria in trasferta contro il Mezzocorona. Ora la squadra, guidata da coach Nikola Manojlovic e dal direttore Giovanni Nasta, si prepara per il debutto casalingo contro il Casalgrande Padana, sabato alle 17:00. Tra i nuovi volti c’è Antonella Piantini, portiere cileno con esperienza nel campionato greco e già protagonista in Italia con il Salerno.

Piantini ha dichiarato di aspettarsi una stagione competitiva e spettacolare, e di essere motivata a migliorare continuamente. Ha già impressionato per la sua velocità e capacità di trasformare le azioni difensive in contropiedi.