Pallamano, l’Adattiva Pontinia sfiora l’impresa a Salerno

L’Adattiva Pontinia è stata sconfitta sul filo di lana dalla Jomi Salerno per 24-23 nella Serie A1 femminile di pallamano, rimanendo così a 8 punti in classifica, mentre il Salerno sale a 10. La partita si è decisa negli ultimi 60 secondi: il Pontinia, avanti 22-23, è stato raggiunto e poi superato sulla sirena finale.

L’incontro è stato combattuto e sempre in equilibrio. All’intervallo, il Pontinia era in vantaggio di un gol (10-11), e per gran parte del match ha mantenuto un leggero predominio, finché negli ultimi cinque minuti il Salerno ha ribaltato la situazione.

Sandra Radovic, top scorer della gara con sette gol, ha dichiarato: “È stata una partita dura, ma abbiamo lottato fino all’ultimo minuto. Abbiamo commesso errori tecnici, ma non credo abbiano determinato il risultato. Andiamo avanti con la testa alta”.

Il Pontinia tornerà in campo il 2 novembre contro il Bressanone, prima di affrontare Leno e poi Erice.