Pallavolo, il Vidya Viridex Sabaudia stravince contro la Vita Lecce

Il Vidya Viridex Sabaudia ha ottenuto la terza vittoria consecutiva nel campionato di pallavolo maschile di serie A3, battendo l’Aurispa Links per la Vita Lecce con un netto 3-0. Questo successo, che rappresenta anche la seconda vittoria casalinga dei pontini, porta Sabaudia a 9 punti in classifica, consolidando la sua posizione nelle zone alte del girone Blu.

Il direttore sportivo Paolo Torre ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra e il grande impegno profuso dai ragazzi in partita e durante la settimana mentre, Samuel Onwuelo, top-scorer della partita con 14 punti, ha evidenziato la necessità di mantenere alta la concentrazione.

Sabaudia ha dimostrato solidità in tutti i fondamentali, chiudendo il match con un attacco efficace e una buona percentuale in ricezione. I pontini terminano il primo set in 25 minuti, con un parziale di 25-16, dominando la prima frazione di gioco. Nel secondo set la Vita Lecce cerca di rientrare in partita e mette in difficoltà Sabaudia. I padroni di casa, però, riescono a recuperare e chiudono 25-19. 25-20 è il risultato del terzo ed ultimo set, che consente ai pontini di chiudere la gara con un netto 3-0.

Sebbene l’obiettivo principale rimanga la salvezza, la squadra sta affrontando la stagione con grande determinazione e ottimismo per poter sperare, magari, anche in qualcosa di più.

VIDYA VIRIDEX SABAUDIA – AURISPA LINKS PER LA VITA LECCE 3-0

VIDYA VIRIDEX SABAUDIA: Stamegna 1, Tomassini 12, Abagnale ne, Menichini ne, Ruiz 8, Onwuelo 14, N. Mazzon 5, Rondoni (lib.), Serangeli, De Vito 6, R. Mazzon 10, Catinelli 1. All. Mosca

AURISPA LINKS PER LA VITA LECCE: Mazzone 9, Ferrini 4, Colaci, D’Alba, Penna 9, Cappio, Omaggi ne, Coppa ne, Iannaccone, Deserio 7, Maletto 6, Bleve, Cimmino ne. All. Cavalera

Arbitri: Luca Pescatore – Dalila Villano

Parziali: 25-16 (25′), 25-19 (31′), 25-20 (30′)