Piccolo Latina salvato da Cardinali, ma la Juve Stabia passa al Francioni

Al Francioni poco poco Latina da opporre alla Juve Stabia, qualità e muscoli da vendere. Esattamente l’opposto dei pontini, un grosso passo indietro rispetto al recente passato.

Non è servita a Di Donato la rivoluzione di formazione, dicasi turn over, che poteva trovare ragione solo se fossero state sfruttate le opportunità in contropiede, ma oltre alla botta alta di Mascia dall’altezza del dischetto, il resto lo hanno fatto le vespe campane, trascinate dal dinamismo di centrocampo e dall’eterno Evacuo, per nulla scalfito dal rigore parato da Cardinali al 12’.

La partita l’hanno continuata a fare gli ospiti, trovando il vero baluardo in Cardinali e lasciando al Latina solo le ripartenze, mai così infruttifere.

A complicare i piani lo svantaggio, firmato ad un passo dal riposo, proprio da Evacuo e malgrado la rivoluzione di inizio ripresa, 5 cambi in 16 minuti, Cardinali ha continuato a chiudere la porta, mentre il Latina si visto nel concreto solo in un paio di sgroppate di Nicolao, la seconda delle quali, minuto 47’, avrebbe potuto anche regalare il pareggio insperato.

Latina – Juve Stabia 0-1

Latina Calcio 1932 (4-4-2): Cardinali, Spinozzi (1’ st Marcucci), Giorgini, Amadio, De Santis, Tessiore, Mascia (12’ st Rosseti), Nicolao, Ercolano (1’ st Esposito), Jefferson (18’ st Carletti), Rossi (1’ st Di Livio).

A disp. Alonzi, Barberini, Sane, Teraschi, Celli, Atiagli, D’Aloia.

All. Di Donato

SS Juve Stabia (3-4-3): Lazzari, Rizzo, Schiavi, Tonucci, Scaccabarozzi (18’ st Squizzato), Panico, Berardocco (18’ st Troest), Cinaglia (43’ st Esposito), Caldore, Altobelli, Evacuo (24’ st Bentivegna).

A disp. Sarri, Maresca, Stoppa, Guarracino, Della Pietra, Lipari.

All. Novellino.

Arbitro: Monaldi di Macerata.

Assistenti: Ciancaglini di Vasto – Votta di Moliterno

Quarto Ufficiale: Luca Zucchetti di Foligno.

Marcatori: 42’ pt Evacuo (JS)

Note: ammoniti 12’ pt Spinozzi (L), 14’ pt Panico (JS), 23’ pt Cinaglia (JS), 8’ st Esposito (L), 20’ st Novellino (All. JS), 37’ st Giorgini (L), 39’ st Altobelli (JS). Angoli 4-10. Rec. 0’ pt. 4’ st.

Note: Spettatori 1305